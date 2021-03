«Siamo preoccupati perché la riduzione delle dosi di vaccino per la sospensione di Astrazeneca ha comportato già un rallentamento e quindi meno persone vacciniamo e meno persone proteggiamo, e questo è un problema».

Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, in occasione della Giornata nazionale delle vittime del Covid, rispondendo alla domanda dei giornalisti sul blocco del vaccino Astrazeneca. «Speravamo nel periodo tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate in un abbassamento, come l’anno scorso, della curva dei contagi – ha detto Decaro – e, contemporaneamente, un’accelerata sulla campagna vaccinale che spero possa riprendere nel più breve tempo possibile per arrivare nel periodo estivo ad abbassare la contagiosità». «La nostra speranza – ha aggiunto – è che arrivati a Pasqua la curva si sia abbassata e speriamo davvero che prenda piede questa campagna vaccinale». «Noi sindaci – ha concluso – abbiamo messo a disposizione le nostre strutture, le palestre e gli auditorium, proprio per aumentare il numero dei punti vaccinali. Adesso però ci vogliono le dosi».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.