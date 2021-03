“Vista l’impennata dei casi da Covid, cosiddetta “Terza ondata”, facendo seguito alle intese raggiunte con il direttore del dipartimento Politiche della Salute si dispone con effetto immediato l’aumento fino a 36 ore dell’attività di tutti i medici Usca attualmente in servizio e di tutti i medici in corso di reclutamento sempre presso la Asl di Bari che possono usufruire di tale aumento orario.

La presente disposizione contingibile e urgente sarà portata a conoscenza nel più breve tempo possibile agli organi aziendali competenti in materia”: è quanto si legge in una delibera del direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce. La provincia di Bari è il territorio pugliese maggiormente colpito dalla terza ondata di contagi Covid, per questo è stato deciso il potenziamento del servizio Usca, i gruppi di medici che seguono i pazienti a domicilio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.