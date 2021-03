Rispetto ai 517 decessi «attesi», a Bari se ne sono registrati 709, quindi 192 in più (+37%) dal 6 gennaio al 2 marzo 2021. E’ quanto emerge dal report ‘Andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19’, pubblicato sul sito del ministero della Salute.

Lo studio compara i dati dei decessi di 33 Comuni italiani: i decessi attesi sono quelli registrati, mediamente, negli ultimi cinque anni nel periodo preso in considerazione per lo studio. «I dati della mortalità relativi al periodo 1-28 febbraio – si legge – evidenziano nei comuni del nord e del centro-sud una mortalità in linea o lievemente superiore all’atteso (0% al nord e +4% al centro-sud)». Ma per il mese di febbraio si registra «un eccesso solo in alcune città: a Bolzano (+38%), Perugia (+45%), Ancona (+29%), Roma (+5%), Pescara (+36%), Bari (+33%) e Potenza (+36%)».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.