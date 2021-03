E’ fissata per il 26 marzo, alle 10.30, la riunione in videoconferenza con le organizazioni sindacali per un monitoraggio sulla situazione dei circa 1700 lavoratori in capo ad Ilva in As in regime di cassa integrazione straordinaria. La convocazione della task force regionale per l’occupazione, sarà presieduta da Leo Caroli ed è rivolta, in particolare, a sindacati confederali, metalmeccanici, Ugl e Usb.

Nel corso della videocall, a quanto si apprende, si parlerà dei corsi di formazione professionale che la Regione aveva assicurato mesi fa ma non sono mai partiti. Gli unici corsi frequentati dai cassintegrati di Ilva in as al momento sono quelli finanziati attraverso le risorse del Conto Formazione Fondimpresa.

