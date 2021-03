I poliziotti dell’ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Bari sono intervenuti, ieri sera, in un’abitazione del quartiere Carrassi nella quale si stava consumando l’ennesima lite familiare. Giunti sul posto gli agenti hanno accertato che un uomo di 58 anni aveva si era reso protagonista di un grave episodio di violenza verbale nei confronti di sua moglie 55enne, insultandola, minacciandola e aggredendola in casa.

La donna, già da tempo vittima di violenze e soprusi da parte di suo marito, ha formalizzato l’ennesima querela nei confronti dell’aggressore davanti alla polizia di Bari, che ha denunciato il 58enne per maltrattamenti in famiglia e ha attivato il relativo protocollo.

Nella stessa serata di ieri, in centro città, i poliziotti della volante di zona con l’ausilio dei colleghi della squadra Cinofili, hanno fermato un soggetto extracomunitario a bordo di bici elettrica. Quest’ultimo, alla vista degli agenti, ha cercato di darsi a precipitosa fuga, ma è stato con non poca difficoltà bloccato ed identificato. Il 28enne, un cittadino della Guinea pregiudicato, ma regolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish, pari a circa 9 grammi e della somma di 600 euro, provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati e l’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria competente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

