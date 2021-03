Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione dell’area giochi all’interno del giardino “San Francesco”, nel quartiere Japigia di Bari. A renderlo noto è il presidente del Municipio I della città, Lorenzo Leonetti che in una nota ufficiale spiega che con questo restyling si provvederà a dare nuova vita a questo spazio ludico, che rappresenta un punto di attrazione per tantissimi bambini del quartiere e viene vissuto tutti i giorni in quanto contiguo alla parrocchia San Francesco e all’omonima scuola.

“Con l’occasione – sottolinea Leonetti – sostituiremo tutta la pavimentazione anti trauma, elimineremo alcuni elementi potenzialmente pericolosi nelle vicinanze del giardino e installeremo anche una giostra accessibile ai bambini con disabilità”.

Il presidente del Municipio ricorda, infatti, che questo intervento è stato richiesto da tante mamme della zona e risulta, oggi, una promessa mantenuta per i residenti del quartiere. “Questo risultato rientra tra i tanti interventi di rigenerazione e decoro urbani che stiamo portando avanti con l’assessore Galasso e la commissione Lavori pubblici del Municipio – prosegue Leonetti – Gli interventi dureranno circa tre settimane e, viste le restrizioni da zona rossa, gli operai potranno lavorare senza alcun intralcio. Nel frattempo, prosegue il nostro impegno per rendere gli spazi di ritrovo del nostro territorio sempre più attrattivi e piacevoli, affinché, quando si tornerà a vivere senza limitazioni, possano essere a tutti gli effetti luoghi per il tempo libero e la socializzazione”, conclude il presidente del Municipio I di Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.