L’emergenza sanitaria non frena la voglia di celebrare la festa del papà. A darne prova sono i lavoretti che gli studenti baresi dell’istituto comprensivo Japigia1-Verga, hanno preparato per i propri papà, alle prese con una quotidianità che prosegue nonostante il Covid. Si tratta degli studenti della 4A che, con il supporto degli insegnanti, hanno realizzato alcune figure di papà affiancati alla biografia di personaggi studiati durante l’anno scolastico.

Dal papà di Mulan, Fa Zhou, a Otto e Anna Frank, ma non solo, anche Alberto e Liliana Segre, Guillermo e Frida Kalho, Geppetto (il papà del burattino più famoso del mondo, ovvero Pinocchio) e Mufasa. Sono tanti i personaggi attraverso i quali gli alunni hanno avuto modo di indagare la figura paterna comprendendone il ruolo, ma anche il valore che c’è dietro quello che è, secondo quanto scritto nell’elaborato “il simbolo di equilibrio nella relazione con i figli” capace di proteggere, difendere, accogliere e riparare. Obiettivo, dare una definizione al rapporto che unisce gli alunni al proprio papà. Ragion per cui, nella giornata di oggi gli studenti produrranno un loro elaborato dedicato ad un momento passato con il proprio papà.

Non ci saranno eventi in streaming per motivi che riguardano, principalmente, la privacy. I bambini, va specificato, sono infatti alle prese con la didattica a distanza. Questo però non ha fermato la necessità di celebrare la figura paterna, soprattutto in questo momento storico in cui i papà, così come tutte le famiglie, sono alle prese con una realtà che li vede spesso affrontare momenti difficili a causa di problematiche legate al lavoro, ma anche alla salute. “Papà cammina dritto, cerca di non sbandare perché sulle tue impronte devo camminare, io seguo la tua strada per diventare grande e poi spiccare il volo più forte e più importante – scrive una bambina in un elaborato – per ora sono piccina e guardo verso te, mi curi mi proteggi e fai tutto per me. Il bene che ti voglio non può stare scritto qui è grande come il mondo più grande di così, più grande del grandissimo più forte e ancor di più, lo sai vero papà? Il mio esempio sei tu” – ha concluso l’alunna.

