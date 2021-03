Il maltempo non abbandona la Puglia. Dalle 8 di domani, per le 12 ore successive prevista infatti allerta gialla su tutta la regione. In particolare, stando a quanto riportato dalla protezione civile, da domani sono previste precipitazioni isolate o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativo puntualmente moderati.

Già a partire dalla serata di oggi, stando alle previsioni metereologiche, potrebbero esserci i primi rovesci lievi. Da domani, fino a lunedì le temperature scenderanno dai 9 ai 7 gradi durante la mattinata e dai 4 ai 3 gradi durante le ore serali. Da martedì si fermeranno i rovesci, ma il cielo sarà ancora carico di nuvole. Per tornare a godere delle temperature primaverili bisognerà attendere giovedì.

