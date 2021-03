Ha ripreso a funzionare Whatsapp, l’app di messaggistica istantanea, in down per circa mezz’ora. A segnalarlo decine di cittadini che immediatamente che hanno notato il problema. Era accaduto lo stesso circa 6 mesi fa. Non si conoscono ancora le cause di questo disservizio, il metodo ormai consolidato è quello di continuare le conversazioni su Telegram, la app di messaggistica che praticamente vive nei momenti bui di Whatsapp. Altre segnalazioni dicono che anche Instagram è fuori servizio.

