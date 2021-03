Vagavano nelle ore notturne a bordo di un’autovettura per le strade della città di Bari, incuranti del coprifuoco che impone il divieto di spostamento dalle 22 alle 5 del mattino. Tre persone sono state, così, fermate e sottoposte a controllo da parte dei poliziotti della squadra volanti del capoluogo, intenti nel giro di controlli notturni, lungo il centralissimo corso Vittorio Emanuele.

A bordo dell’automobile due uomini, rispettivamente di 19 e 34 anni e una donna 27enne. I tre sono risultati, poi, tutti pregiudicati e non hanno saputo giustificare in alcun modo il motivo della loro uscita. Per i tre giovani è scattata la sanzione per violazione della vigente normativa.

