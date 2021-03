La vaccinazione anti Covid va “abbastanza bene”, “siamo la prima regione italiana in relazione alle dosi che abbiamo ricevuto. Il problema vero è che chi ha sbagliato in questa fase sono i governi d’Europa che hanno fatto male i contratti, assieme all’Unione europea, e hanno messo un po’ tutti nei guai. In Puglia c’è un esercito di vaccinatori che non aspetta altro di avere le dosi e di poterle somministrare”. Lo ha dichiarato il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo su Rainews24. “Dopo di che se le dosi non ce le danno – ha proseguito – questo esercito è lì fermo ed è un grande dispiacere. Abbiamo vaccinato praticamente tutti gli operatori sanitari e le Rsa, per gli over80 siamo già a buon punto e stiamo cominciando con le seconde dosi, le forze dell’ordine le abbiamo più o meno vaccinate tutte al 100% con la prima dose e lo stesso gli insegnanti e il personale delle scuole. Adesso cominciamo con i detenuti che sono una comunità ad altissimo rischio”.

