Le misure di contrasto al Covid 19 “con le zone rosse, arancioni e gialle non ce la fanno contro la variante inglese. Noi continuiamo ad avere buona parte della società aperta e quindi il numero dei contagi è molto alto”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo su Rai News24. “È chiaro che l’innesco principale viene sempre dalla riapertura delle scuole, io insisto”, ha aggiunto. “Finalmente il governo se ne è reso conto e le ha definitivamente chiuse almeno per le aree a zona rossa e in presenza perché, grazie a Dio, c’è la possibilità della didattica a distanza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.