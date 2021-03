La neve è tornata ad affacciarsi, nella notte, anche in Puglia e, in particolare, nel Barese, dove nevicate consistenti hanno imbiancato alcune zone della Murgia, come i comuni e le campagne di Altamura e Corato.

Risveglio candido e freddo, dunque, per la Puglia che, come già annunciato dalle allerte diramate ieri dalla protezione civile e dalla stessa Regione, sarà interessata per l’intera giornata di oggi da piogge copiose e da un brusco calo delle temperature. In particolare, secondo quanto riportato dalla protezione civile, a partire da oggi e fino al prossimo lunedì, le temperature scenderanno dai 9 ai 7 gradi durante la mattinata e dai 4 ai 3 gradi durante le ore serali.

I fenomeni temporaleschi dovrebbero fermarsi a partire dalla giornata di martedì, in cui però persisterà un cielo nuvoloso. Netto miglioramento, invece, a partire dalla giornata di giovedì.

(Foto: Meteone Altamura)

