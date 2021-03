Eataly Bari ha deciso di chiudere fino al 6 aprile. Causa restrizioni Covid, pare che non converrebbe all’azienda restare aperti in zona rossa. In questi giorni Eataly sta promuovendo sconti su vari prodotti , quasi come se fosse un “fuori tutto”. E i dipendenti sono in apprensione e temono che il punto vendita non riapra dopo Pasqua. I sindacati, allertati, hanno chiesto un incontro all’azienda per avere certezze sul futuro del punto vendita.

