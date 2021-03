“Gira una fake news sulla entrata in vigore di misure di contenimento del covid aggiuntive rispetto a quelle previste dalla zona rossa. La notizia è falsa”. Lo scrive in un post Facebook Michele Emiliano in merito ad un messaggio falso che sta girando su WhatsApp.

“È vero che ieri ho incontrato sindaci, imprese e sindacati – continua Emiliano – per valutare la situazione, ma non è ancora stata adottata alcuna decisione su possibili misure di ulteriore cautela. Preghiamo tutti coloro che investono tempo a confezionare false notizie per ingannare cittadini e media di astenersi da tali comportamenti. Saranno denunciati per gli eventuali reati commessi”.

