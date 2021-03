“Non c’è pace per il PalaSanPio”. Lo scrivono sulla pagina social dell’Asd Europa per quanto accaduto nell’omonimo quartiere nella periferia di Bari. Le immagini pubblicate dimostrano il raid vandalico che ha messo a soqquadro l’intera area dedicata agli sportivi. (video in basso)

“Stamattina lo abbiamo trovato così. Oltre a tutto il materiale buttato all’aria, un estintore è stato completamente svuotato negli spazi interni, dove si allenano, tra gli altri, le nostre atlete. È pericoloso, ma stiamo già lavorando insieme per risolvere. Non abbiamo molto altro da aggiungere. Noi, così come tutti gli altri che vivono di questo e per questo, “popolando” il palazzetto, nonostante il triste periodo, andremo avanti, come sempre”. Il magro bottino riguarda tre palloni da calcio.

