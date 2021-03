Aveva solo 40 anni e, nove giorni fa, aveva perso suo fratello maggiore a causa del Covid. Nicola Vasile, pasticcere di Turi, è scomparso ieri, a causa delle complicanze dovute allo stesso virus. Vasile era apprezzatissimo in tutta la provincia di Bari e, in particolar modo, a Gioia Del Colle, sede della pasticceria per la quale lavorava da alcuni anni.

Numerose le citazioni che il 40enne aveva ricevuto anche dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria, che spesso lo aveva nominato e ne aveva condiviso le sue opere sui suoi canali social ufficiali.

Negli scorsi giorni, per lui, il dolore della scomparsa di suo fratello Lino, che aveva salutato con affetto anche tramite un commovente post sul suo profilo Facebook. Su quella stessa bacheca, oggi, tantissimi i messaggi di dolore e di incredulità per la sua morte.

