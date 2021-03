A Bari lo sblocco da parte di Aifa e del Ministero della Salute per Astrazeneca non ha impattato sulle vaccinazioni anti Covid. Già alla ripresa della campagna per fermare il virus, sono state completate le inoculazioni per il personale docente e non docente nei due hub di Bari allestiti nel palazzetto dello sport di Valenzano e al Palacarrassi, completando così la copertura con la prima dose di questa fascia. Nel pomeriggio odierno ripartirà la macchina per vaccinare anche gli enti di formazione. “In pochissimi hanno rinunciato, una percentuale molto bassa”, confermano dalla Asl di Bari.

“Lo stop momentaneo all’uso del vaccino AstraZeneca non altera l’andamento della campagna – aveva detto l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco –. Questa pausa è stata necessaria per chiarire una cosa: tutti i vaccini contro il Covid sono ugualmente sicuri efficaci. La fiducia nella vaccinazione, unica arma che abbiamo a disposizione per tornare a vivere, non è dunque scalfita”. Intanto, si va avanti anche con i vaccini Pfizer e Moderna per gli over 80 in tutta la Puglia, sia negli hub allestiti dalle Asl e anche a domicilio.

