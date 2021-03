Per cause in corso di accertamento un furgoncino è finito fuori strada, trafitto dal guard rail. L’incidente questa mattina sulla provinciale tra Modugno e Carbonara. Il conducente di 22 anni è rimasto ferito, mentre è morto sul colpo Carlos Modugno, 25enne di Bari, che viaggiava sul sedile anteriore. I due stavano andando al lavoro, per una ditta di pulizie, ed erano a bordo di un furgoncino aziendale. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.