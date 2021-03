I consiglieri regionali del gruppo Con Emiliano, Giuseppe Tupputi e Gianfranco Lopane (capogruppo), hanno presentato una mozione con l’obiettivo di impegnare la Giunta ad inserire nella programmazione del Piano strategico regionale 2021-2027 “una misura ad hoc, dedicata agli Enti locali, per finanziare la manutenzione delle strade interpoderali”.

L’iniziativa trae origine, secondo quanto riferito dagli stessi richiedenti, dalle sempre più frequenti istanze del comparto agro-silvo-pastorale e da alcune considerazioni dei due consiglieri: “A partire dal fatto che la manutenzione delle strade interpoderali – si legge nel testo della mozione – è deficitaria su tutto il territorio regionale a causa delle pessime condizioni economiche in cui versano i bilanci degli Enti comunali”.

Si tratta di una condizione che, secondo i consiglieri, “inevitabilmente si ripercuote sulle aziende di settore, limitandone la competitività sui mercati, ma anche e soprattutto sugli agricoltori stessi che per raggiungere i propri poderi, attraversando tratti pressoché impraticabili, in più occasioni hanno rischiato in termini di incolumità fisica oltre ad aver riportato danni ingenti a trattori e automezzi”. I benefici che si otterrebbero, a giudizio dei due consiglieri del gruppo Con Emiliano, sarebbero anche di altra natura, come la mitigazione dei rischi idrogeologici e di quelli legati agli incendi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.