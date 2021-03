Dopo anni di interrogativi, finalmente una risposta pervenuta dagli uffici comunali: la via Vito Crocitto, collocata all’interno del quartiere San Girolamo nel Municipio 3 di Bari, è una via interamente nella disponibilità del patrimonio comunale di Bari.

“Lo scorso anno, successivamente al periodo di lockdown nazionale, incontrai i residenti della zona per ascoltare le loro necessità e i loro dubbi – dichiara il consigliere del Municipio 3 Giuseppe Catalano – in quell’occasione ho riscontrato molta confusione tra i cittadini, qualcuno sosteneva che l’area fosse privata, altri supponevano che fosse pubblica ed erano intenzionati a portare avanti una raccolta firme per chiederne la gestione al Comune. Nei giorni successivi a questo incontro, mi attivai per richiedere all’amministrazione i primi interventi di pulizia e diserbamento del luogo, che a mio avviso ne aveva urgentemente bisogno. Ora, grazie anche alla collaborazione con la mia collega Chiara Riccardi e al lavoro della consigliera comunale Alessandra Simone, finalmente abbiamo ottenuto una risposta certa sull’appartenenza della via” conclude Catalano.

“Questa via cittadina è dunque pubblica, nella disponibilità del Comune di Bari, anche se alcune azioni burocratiche potrebbero essere ancora in corso d’opera” dichiara a sua volta la consigliera comunale Alessandra Simone, che prosegue “alla luce di questo dato, mi attiverò per capire se è possibile includerla in progetti di riqualificazione urbana e messa in sicurezza, così come richiesto dai residenti durante i nostri sopralluoghi”.

