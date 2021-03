Saranno due concerti diretti da Jordi Bernàcer a chiudere un altro mese di grande musica in streaming targata Fondazione Petruzzelli. Al centro dei nuovi appuntamenti l’esecuzione del Concerto in La Maggiore per clarinetto e orchestra KV 622 di Wolfgang Amadeus Mozart, nella versione per viola e orchestra sperimentata dal solista Nils Monkemeyer presentata per la prima volta in Italia e, nel programma successivo, del concerto nella versione originale, affidata al clarinetto solista Daniel Ottensamer.

I due concerti diretti da Bernàcer, che condurrà l’orchestra del teatro, saranno trasmessi il 24 e il 29 marzo alle 20.30. Gli appuntamenti, fruibili gratuitamente sulle piattaforme digitali del Teatro (il canale Youtube Fondazione Petruzzelli, la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it) resteranno disponibili per un mese. Sul sito ufficiale del teatro, nella pagina dedicata ai singoli concerti, è possibile scaricare gratuitamente i libretti di sala.

