“Sono giorni molto duri”. Esordisce così il post pubblicato su Facebook da Francesca Bottalico, assessore al Welfare del Comune di Bari che annuncia la sua positività al Covid19.

“Dopo un lunghissimo anno alle prese con la pandemia, in cui più volte ho schivato il colpo, ora il Covid ha travolto anche me – scrive Francesca Bottalico, che rassicura – Per fortuna la situazione è sotto controllo, sono a casa e i sintomi sono meno dolorosi rispetto ai primi giorni”.

L’assessore annuncia un piccolo stop al suo lavoro e si scusa con tutti coloro che, ogni giorno, rappresentano gli interlocutori delle sue attività: “Mi scuso con tutti e tutte voi ma dovrò staccare per un po’ dai messaggi, dalle mail, dal ritmo quotidiano – scrive ancora nel post, per poi concludere – C’è un tempo per ogni cosa, per me ora è il tempo della cura”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.