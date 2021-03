Variazioni di percorso, nella giornata di domani, per i bus Amtab delle linee 2/, 22, 27, 42 e 53. A darne notizia è la stessa azienda che si occupa del trasporto urbano, che recepisce un’ordinanza Comunale con cui viene vietato il transito nelle via Paolo Pinto e Umberto Giordano, tra le ore 18 e le ore 20, per consentire le riprese della fiction televisiva “Una Famiglia per bene”.

Di seguito le variazioni di percorso, dalle 18 alle 20 di mercoledì 24 marzo 2021:

Linea 2/

In direzione Piscine Comunali: i bus, giunti in Corso Vittorio Veneto, svolteranno a sinistra per viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, capolinea Piscine Comunali; in direzione via Conenna: i bus percorreranno via Di Maratona, svolteranno a sinistra per via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto, con ripresa del percorso ordinario.

Linea 22

In direzione Piscine Comunali: i bus, giunti in Corso Vittorio Veneto, svolteranno a sinistra per viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, capolinea Piscine Comunali; in direzione Torre di Mizzo – Mungivacca: i bus percorreranno via Di Maratona, svolteranno a sinistra per via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto, con ripresa del percorso ordinario.

Linea 27

In direzione Piscine Comunali: i bus, giunti in Corso Vittorio Veneto, svolteranno a sinistra per viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, capolinea Piscine Comunali; in direzione via C.Rosalba – Parco Domingo: i bus percorreranno via Di Maratona, svolteranno a sinistra per via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto, con ripresa del percorso ordinario.

Linea 42

In direzione Piscine Comunali: i bus, giunti in Corso Vittorio Veneto, svolteranno a sinistra per viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, capolinea Piscine Comunali; in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus percorreranno via Di Maratona, svolteranno a sinistra per via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto, con ripresa del percorso ordinario.

Linea 53

In direzione piazza Moro: i bus, giunti in via Verdi, proseguiranno per Via Di Maratona con ripresa del percorso ordinario; in direzione via De Blasi (q.re San Paolo): i bus, giunti in via Di Maratona, proseguiranno per via Verdi, con ripresa del percorso ordinario. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo la suddetta variazione di percorso.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del Numero Verde dell’Amtab 800450444.

