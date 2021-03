“Come sapete nei mesi scorsi sono stato vaccinato con due dosi Pfizer, ma qualche giorno fa sono risultato positivo. Può succedere ma ho un’arma in più nel mio corpo, per fortuna, sono convinto che gli anticorpi mi difenderanno, forse già lo stanno facendo, perché sto bene, posso essere attualmente un portatore sano”. E’ quanto scrive in un post pubblicato sui social Ludovico Abbaticchio, Garante dei diritti dell’infanzia della Regione Puglia e medico.

“Lo Stato non tutela come dovrebbe i medici di famiglia” – ha sottolineato inoltre Abbaticchio – ma noi facciamo il nostro dovere senza tirarci indietro”. Un caso analogo si è registrato a Brindisi, dove è risultato positivo un pm che aveva ricevuto, la scorsa settimana, la prima dose del vaccino AstraZeneca. A quanto si apprende il magistrato è in buone condizioni di salute. Nei giorni scorsi i colleghi pugliesi dell’Anm di Bari e Lecce avevano chiesto lo stop delle udienze “in regioni rosse come la Puglia”.

