“La nostra associazione è pronta ad attivarsi nell’immediato, su tutto il territorio nazionale, a sostegno del piano vaccinale”. A parlare, tramite una nota ufficiale, è Simone Razionale, coordinatore nazionale di FenImprese, la Federazione nazionale delle imprese italiane. È lui ad assicurare, infatti, che, in tutta Italia, saranno messe a disposizione le sedi provinciali e territoriali della federazione, come tramite per i medici competenti delle pmi. Ciò, come da lui stesso precisato, “al fine di accelerare sostanzialmente e conseguentemente il raggiungimento del processo di immunità di gregge”.

“È ormai risaputo, che la pandemia Covid19 ha stravolto totalmente le nostre vite, la nostra quotidianità, la nostra economia, logorando sempre più il tessuto imprenditoriale del nostro Paese, principalmente formato dalle pmi – spiega il coordinatore nazionale – la nostra mission è quella di supportare, affiancare, sostenere tutti gli imprenditori, avanzando continue proposte ad enti competenti, proponendo soluzioni e nuove strategie da attuare sul mercato”.

Razionale spiega che l’associazione presenta una forte ramificazione su tutto il territorio nazionale, con oltre 60 sedi provinciali e territoriali in perenne sinergia tra di loro. “Come sede nazionale, siamo davvero molto lieti e soddisfatti di constatare la continua attività di tutto il corpo dirigenziale, sempre presenti ed attivi sul territorio di competenza e non solo. Sono tante le proposte pervenuteci ed avanzate dai nostri dirigenti delle varie sedi provinciali e territoriali – spiega – soprattutto in questo periodo così complesso. Ringraziamo in particolare, Paolo Scicutella, presidente FenImprese Bari, per averci avanzato una proposta molto valida, che ha suscitato subito interesse del nazionale, a sostegno e a contribuzione della lotta per il contrasto della diffusione della pandemia causata dal Covid19”.

