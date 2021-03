Fino ad oggi, in Puglia, sono state somministrate 514.421 dosi di vaccino su 601.745 a disposizione, pari all’85,5%. Di queste, in particolare 149.304 sono state somministrate agli over 80, 86.271 al personale scolastico, 13.964 alle forze armate. Inoltre, sono 36.307 le seconde dosi già somministrate agli over 80 pugliesi. Da domani, nella Fiera del Levante di Bari, sarà attivo il nuovo hub per le vaccinazioni con 20 postazioni attive.

Intanto, in alcune province sono iniziate le vaccinazioni a domicilio degli over 80 disabili. Nel Foggiano, per effettuare le vaccinazioni a domicilio, hanno aderito 350 medici su un totale di 546, oltre a 43 medici di continuità assistenziale e 10 medici del servizio 118. Al momento, sono già state effettuate tutte le somministrazioni a domicilio richieste in 15 comuni: Ischitella, Stornarella, Peschici, Pietramontecorvino, Casalnuovo Monterotaro, Castelluccio dei Sauri, Casalvecchio di Puglia, Carlantino, Rocchetta Sant’Antonio, Castelluccio Valmaggiore, Orsara di Puglia, Celenza Valfortore, San Marco la Catola, Celle di San Vito. Anche l’Asl di Taranto ha programmato la somministrazione di 660 dosi domiciliari.

