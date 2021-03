Al via da domani, nella Asl Bat, la sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid Reithera. Il termine di arruolamento dei volontari è previsto, in particolare, per il 2 aprile. Alla sperimentazione potranno partecipare persone di età superiore a 18 anni, per candidarsi sarà necessario inviare la propria manifestazione di interesse all’indirizzo vaccino.reithera@aslbat.it specificando dati anagrafici e contatti telefonici.

I candidati alla sperimentazione saranno contattati dalla unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale di Bisceglie, diretta dal dottor Sergio Carbonara, che sta guidando la sperimentazione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.