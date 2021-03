“È stata una bella sorpresa trovare questa meravigliosa cucciolata di nuovi amici”. A scriverlo sui social è Rafael La Perna, che in mattinata dalla pineta di San Francesco a Bari si è imbattuto in tanti piccoli conigli, in continuità con quelli che da anni prosperano nell’area verde del quartiere San Girolamo. Favoriti, forse, anche con la chiusura serale dei parchi in città a causa delle restrizioni Covid decise dal sindaco Antonio Decaro.

Sono delle mascotte dei residenti. Nel 2019 ci fu un raid vandalico alla pineta di San Francesco, in cui furono uccisi dei conigli (sgozzati e decapitati). Da allora in modo silenzioso tanti cittadini hanno deciso di tutelarli: “La pineta di San Francesco è un patrimonio non solo per i quartieri vicini ma per tutta la città e va protetta – aveva dichiarato Peppino Milella, presidente dell’associazione IX maggio – quanto accaduto è terribile e chiediamo subito più controlli per garantire sicurezza a tutte le famiglie”. Probabilmente la piccola colonia si è sviluppa in seguito all’abbandono di alcuni esemplari venduti per vivere in casa, e poi lasciati all’aperto.

