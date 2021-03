Si trovavano a bordo di uno scooter, intorno alle 17 di ieri, per le strade del quartiere Poggiofranco di Bari, quando, in prossimità di un posto di blocco, non si sono fermati all’Alt intimato dalla polizia e si sono dati alla fuga fino a far perdere le proprie tracce.

I poliziotti della Questura di Bari, però, hanno riconosciuto il passeggero del motociclo, un 22enne pluripregiudicato, indagato in stato di libertà. Ulteriori accertamenti effettuati sulla targa dello scooter hanno permesso, poi, di risalire al proprietario del veicolo, il fratello del denunciato, anch’egli pluripregiudicato. Quest’ultimo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.