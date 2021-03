“È un giorno importante, in cui aggiungiamo un nuovo tassello alla grande macchina vaccinale della nostra Regione”. A parlare è l’assessore alla Sanità della regione Puglia, Pierluigi Lopalco che, presente questa mattina all’avvio del nuovo Hub vaccinale in Fiera del Levante, ha espresso la sua soddisfazione per l’inaugurazione della struttura che rafforzerà la campagna di somministrazioni del vaccino anti-Covid sul territorio.

“Un hub come questo rispetta i più alti standard di sicurezza ed efficienza e soprattutto permette di distribuire moltissime dosi di vaccino in un solo giorno”, ha precisato Lopalco, calcolando che, con le 20 postazioni disponibili all’interno della struttura, sarebbe possibile raggiungere, ogni giorno, anche 3mila somministrazioni.

“Con un hub così si potrebbe vaccinare tutta la popolazione di Bari in 10 giorni – ha proseguito l’assessore regionale alla Sanità – È questa la direzione in cui ci stiamo spingendo, a Bari come nelle altre province della Regione, per accelerare al massimo la campagna vaccinale sul territorio. È necessario solo che arrivino i vaccini”, ha concluso Lopalco.

