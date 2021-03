Somministrazioni per 150 anziani ultraottantenni e 150 operatori sanitari che non avevano ancora ricevuto la propria dose. Sono i numeri della prima giornata di vaccinazione contro il Covid19 all’interno del nuovo Hub della Fiera del Levante di Bari, più grande punto vaccinale della regione, realizzato all’interno del padiglione n.7 dall’Ente regionale, dalla Asl di Bari e dalla protezione civile.

Otto postazioni di anamnesi e otto di somministrazione, per un totale di 16 – delle 20 a disposizione – postazioni effettivamente utilizzate da questa mattina per accelerare la campagna di somministrazioni tra la popolazione pugliese. L’hub vaccinale della Fiera del Levante si estende lungo una superficie di 2mila 300 metri quadrati: all’interno ci sono percorsi differenziati per utenti e operatori sanitari, due sale di preparazione, spogliatoi, due sale di attesa, una sala relax e ben 20 postazioni per la somministrazione del vaccino.

Una struttura d’avanguardia, come ricordato dallo stesso presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che pochi minuti fa ha commentato sulla sua pagina Facebook le prime fotografie giunte dalla Fiera: “Queste immagini arrivano in diretta dal nuovo hub vaccinazioni – racconta il governatore – un centro che potenzia la rete delle postazioni vaccinali della Puglia. Percorsi differenziati, 20 postazioni, 2 sale di preparazione, 4 spogliatoi, 2 sale di attesa, 2 sale osservazione, una sala relax e servizi igienici: il modello organizzativo è pensato per seguire gli utenti in ogni singola fase del percorso vaccinale, dalla fase della accoglienza con triage all’ingresso, misurazione della temperatura¸ verifica della prenotazione e consegna della modulistica (consenso e anamnesi) – precisa, ancora, Michele Emiliano – Una volta verificate le informazioni del vaccinando e terminato il colloquio con il medico, il cittadino viene fatto accomodare nella postazione dedicata, dove avviene la somministrazione e inviato all’ area osservazione, prima dell’uscita.

