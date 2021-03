«Se ci saranno le condizioni noi siamo d’accordo per la riapertura delle scuole soprattutto per i più piccoli, per le scuole dell’infanzia, perché abbiamo la necessità di far socializzare i bambini». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, intervenendo su Rai Radio 1 alla trasmissione «In Vivavoce» e commentando l’ipotesi di riapertura delle scuole dopo Pasqua.

«Gli esperti – ha aggiunto Decaro – ci dicono purtroppo che la didattica a distanza a lungo andare crea problemi di socializzazione. I bambini nella fase di crescita hanno bisogno di relazionarsi. Il gap di formazione si può recuperare, l’italiano, la storia, la geografia, la matematica, c’è tempo per recuperarli, fermo restando che comunque anche in dad stanno facendo la formazione. Quello che non recuperiamo, invece, è il tempo della socializzazione, soprattutto nel periodo più importante della loro vita. E quindi se si dovessero riaprire le scuole noi saremmo d’accordo».

