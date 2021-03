E’ terminata in serata una riunione convocata d’urgenza dalla Regione Puglia con sindaci, parti sociali, sindacati e associazioni datoriali su ulteriori misure anti Covid di rafforzamento rispetto alla zona rossa per mitigare il rischio dei contagi in vista delle festività di Pasqua.

Si va verso l’ordinanza regionale che il governatore Michele Emiliano dovrebbe firmare nelle prossime ore. Tra le possibili misure, apprende ANSA da fonte sindacale, la chiusura anticipata di tutte le attività commerciali alle 18 tranne per i generi alimentari; la chiusura di tutte le attività commerciali per la domenica della Palme e weekend Pasqua e Pasquetta (domenica e lunedì), raccomandazioni su asporto, contingentamento nei supermercati. “Continuiamo a chiedere alle istituzioni e alle Prefetture attività di controllo sui luoghi di lavoro e contro gli assembramenti e un rafforzamento del piano vaccinale per il quale rinnoviamo la disponibilità delle nostre strutture”, scrive su facebook Pino Gesmundo, segretario regionale della Cgil che ha partecipato all’incontro di oggi.

