Continuano, nel Barese, le violazioni delle normative anti-Covid nonostante il picco di contagi registrato nelle ultime settimane e le restrizioni da “zona rossa” nell’intera Regione. In particolare, sul territorio di Gioia del Colle, ieri una pattuglia della sezione radiomobile della locale compagnia, nel corso di mirati servizi di controllo, ha notato numerose persone entrare e uscire da un locale all’interno dell’area di servizio di un distributore ubicato nell’immediata periferia.

Attirati dal via vai, i militari sono intervenuti e hanno accertato che, all’interno del locale, il gestore del bar somministrava bevande alcoliche a quattro clienti. Gli avventori sono stati sanzionati per violazione del Dpcm del 14 gennaio scorso, per aver violato l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il barista, invece, è stato sanzionato per la somministrazione di alcoolici all’interno del locale, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni.

Nel corso della stessa serata di ieri sono stati fermati e sanzionati altri 3 giovani a Gioia del Colle e 5 ragazzi (tra cui un minorenne) ad Acquaviva delle Fonti: i primi sorpresi mentre girovagavano a bordo un’autovettura per le vie del paese; gli altri mentre transitavano a piedi per una via del centro storico di Acquaviva. Nessuno ha addotto comprovati motivi per i quali era giustificata la necessità di uscire fuori dalla propria abitazione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.