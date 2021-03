Nel tardo pomeriggio di ieri il personale della Guardia costiera del Nucleo operativo di polizia ambientale di Bari, ha posto sotto sequestro un capannone industriale con area scoperta nel comune di Monopoli, precedentemente in uso ad un venditore di pneumatici.

Il sequestro si è reso necessario a seguito dell’accertamento di una discarica di rifiuti speciali, anche pericolosi, realizzata in gran parte a cielo aperto. In particolare, i militari hanno accertato la presenza di un deposito incontrollato presso il quale erano stati abbandonati circa un migliaio di pneumatici fuori uso, batterie esauste, contenitori contenenti olio esausto, rottami di plastica, vecchi cerchi di pneumatici, rottami di ferro e di componenti meccanici vari, pasticche di freni esauriti. In aggiunta, ancora, due relitti di gommoni e rifiuti ingombranti di vario altro tipo.

L’autore del reato, che nel frattempo aveva cambiato la sede della propria attività, abbandonando i rifiuti speciali presso la vecchia sede, è stato immediatamente deferito alla locale Autorità giudiziaria.

