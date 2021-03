Viaggiavamo a bordo di un autocarro sulla strada provinciale 228 nei pressi di Toritto e alla vista di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Modugno hanno mal celato un atteggiamento nervoso, destando non pochi sospetti nei militari. Così, due coniugi del luogo sono stati sottoposti a controllo.

Entrambi si sono rivelati vecchie conoscenze delle forze dell’ordine, oltre al fatto che l’uomo, pregiudicato, risultava essere alla guida della vettura senza essere in possesso della relativa patente che gli era stata revocata dal prefetto di Bari nel lontano 2011. Ciò non pare averlo fermato, tant’è che, in maniera del tutto disinibita, conduceva l’auto che, tra l’altro, era carica di legna appena tagliata, con tanto di motosega a bordo. Entrambi hanno raccontato di averla tagliata in un terreno di loro proprietà, in un agro di Palo del Colle, ma il luogo dove sono stati fermati non risultava ricadere nel tragitto tra la loro abitazione e il terreno da loro indicato come quello dal quale provenisse la legna.

I militari, per fugare ogni dubbio, hanno quindi accompagnato i coniugi presso il loro terreno allo scopo di verificare la veridicità della versione fornita. Giunti sul posto, è stata verificata l’infondatezza della loro versione. A quel punto la legna, la motosega e l’autovettura sono stati sottoposti a sequestro e i due denunciati per ricettazione in concorso, con l’uomo che in più dovrà rispondere di guida senza patente.

