Una 12enne è precipitata dal balcone della sua casa, al secondo piano, in via Manzoni a Turi. Sul posto il 118 che ha portato la bambina al pronto soccorso in codice rosso: è in gravi condizioni. Su quanto accaduto indagano i carabinieri e la procura minorile. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.

