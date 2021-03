Si è svolto stamani a Bari l’incontro tra Eataly e le organizzazioni sindacali, per discutere della situazione del punto vendita in Fiera del Levante. “L’azienda – dice Marco Dell’Anna, segretario UILTuCS – in ragione delle restrizioni determinate dalle misure governative di contrasto alla pandemia e dell’andamento negativo nel periodo pre-Covid, sta valutando complessivamente la sostenibilità dell’investimento sul negozio di Bari. Il punto vendita della Fiera del Levante, quindi, rientrerà nel perimetro di negozi per i quali Eataly avvierà richiesta per l’ulteriore periodo di 28 settimane di Fis previsto dal decreto sostegni”.

“La vertenza è molto complessa e all’azienda abbiamo chiesto chiarezza e trasparenza, caratteristiche finora non pervenute, oltre che dati certi sull’andamento economico del punto vendita. Ad oggi, infatti – prosegue Dell’Anna – Eataly non è stata in grado di comunicare alcuna data di riapertura del negozio, posizione che desta forte preoccupazione per la tenuta dei livelli occupazionali”.

Le parti si sono aggiornate al prossimo 6 aprile, data in cui Dell’Anna spera di conoscere “numeri e prospettive più precise: quando in ballo c’è il futuro di 40 lavoratori e lavoratrici, specie in questo drammatico momento storico, non si può essere vaghi ed evasivi, ma quanto più concreti possibile”.

