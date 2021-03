Oltre 2mila le candidature per partecipare alla sperimentazione del vaccino Reithera nell’Asl Bat. Sono questi i numeri poche ore dopo dall’avvio dell’iniziativa. “Una bella manifestazione di fiducia nei confronti della scienza per la quale ringraziamo tutti i volontari” – commentano dall’azienda sanitaria pugliese. Il termine per presentare le domande di partecipazione, va specificato, era fissato al 2 aprile.

“Al momento le liste di partecipazione alla sperimentazione che possono essere gestite dalla Asl Bat sono esaurite – comunicano dall’azienda – pertanto invitiamo i cittadini a non inviare ulteriori candidature”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.