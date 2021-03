Assembramenti e scattano le multe anti Covid. Ma a San Pietro Vernotico, nel Brindisino, a farne le spese sono stati il sindaco di San Pietro Vernotico, Pasquale Rizzo, insieme al vice sindaco, il parroco che si è occupato della benedizione, l’ex titolare e altre due persone. Tutto è accaduto lo scorso 21 marzo nel corso di una inaugurazione di un bar, iniziativa che ha fatto adirare tanti concittadini.

Il provvedimento di chiusura è stato disposto dal questore di Brindisi ed eseguito dai carabinieri della locale stazione. Gli investigatori sono risaliti ai trasgressori attraverso alcune foto dell’inaugurazione pubblicate sui social e rimosse subito dopo l’inizio delle polemiche. In zona rossa, come disposto dal governo Conte e poi da quello Draghi, è vietato ogni tipo di assembramento e i bar sono aperti solo per l’asporto. (foto di repertorio)

