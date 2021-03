Anche il direttore generale dell’Arpal Puglia, Massimo Cassano, è risultato positivo al Covid ed è stato ricoverato in ospedale. Lo racconta lui stesso su Facebook.

“L’ 1 Marzo sono risultato positivo al Covid, dopo qualche giorno ho avuto delle complicazioni che mi hanno costretto ad essere ricoverato in ospedale – racconta – È stata un’esperienza durissima, ma con l’aiuto del Signore e degli angeli che fanno parte della sanità sono tornato a casa! In particolar modo ci tengo a ringraziare tutto il personale del reparto Covid al Miulli, un particolare pensiero va al Dottor Franco Mastroianni insieme a tutti gli altri medici che mi hanno seguito senza sosta con grande professionalità e molta pazienza e amore. Bisogna non abbassare la guardia perché il Covid è molto pericoloso, state attenti”.

