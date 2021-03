A Bari controllate e sanzionate dalla polizia locale diverse medie strutture che non osservavano il divieto di vendita di articoli di abbigliamento e oggettistica e che consentivano, nei rispettivi locali, l’afflusso di clienti senza filtrarne gli ingressi e/o collocare i cartelli di indicazione del numero massimo di acquirenti ammessi.

Controlli anche all’interno dei mercati rionali coperti dove, in questo delicatissimo momento emergenziale in cui la curva pandemica nn accenna ad abbattersi, è consentita la vendita di soli generi alimentari e beni di prima necessità. Sanzionata in pieno centro una ludoteca che consentiva la presenza di diversi bambini che fruivano di attrezzature e servizi. Elevate, nei primi giorni della settimana, sanzioni per oltre 4.500 euro.

