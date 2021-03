Alle 5.50 di oggi un’auto si è ribaltata in via Indipendenza, tra via Bovio e via Principe Amedeo. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. La strada è stata chiusa al traffico, ma del conducente dell’auto nessuna traccia. Sono in corso accertamenti.

