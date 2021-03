Approvato, dalla Giunta Emiliano il bando per il consolidamento dei Distretti urbani del commercio. A dichiararlo l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci. “Questo nuovo bando – specifica l’assessore – ha l’obiettivo di consolidare i Distretti Urbani del Commercio (Duc) e di valorizzare e promuovere le attività commerciali della Puglia in questo momento di grande difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria in corso”.

“La novità di questo bando rispetto ai precedenti due – specifica – riguarda sia la volontà di incrementare i benefici diretti per gli operatori commerciali dei distretti sia di avviare un processo di aggregazione territoriale per la definizione di Ambiti territoriali ottimali per il potenziamento. Il bando, che è rivolto sia ai Comuni che hanno già ottenuto un finanziamento sia a quelli che non hanno ancora istituito un Duc, intende finanziare quei progetti in grado di creare reti sui vari territori e di immaginare dei servizi comuni innovativi realizzati anche attraverso modalità digitali”.

Nei due bandi precedenti sono stati complessivamente 99 i comuni coinvolti nelle attività di sostegno al commercio. “Con questo nuovo bando – la cui dotazione finanziaria ammonta a 3.024.856 euro – ci auguriamo di poter favorire la realizzazione di progetti strategici per dare sostegno concreto alle attività e incentivare i commercianti a lavorare insieme per lo sviluppo dei territori” – ha concluso Delli Noci.

