L’assessore al Patrimonio di Bari Vito Lacoppola rende noto che, nel rispetto dell’attuale normativa anti-covid e delle determinazioni adottate dal COC – Comitato operativo comunale, in vista delle imminenti festività pasquali sono state adottate alcune disposizioni relative alle attività cimiteriali. Nel dettaglio, i cimiteri cittadini, compresi quelli delle ex frazioni, saranno aperti al pubblico:

dalle ore 7.30 alle 13 tutti i giorni festivi, nello specifico la domenica delle Palme (28 marzo), la domenica di Pasqua (4 aprile), il lunedì di Pasquetta (5 aprile)

dalle ore 7.30 alle 18 sabato 3 aprile 2021.

Per ciascuno dei cimiteri cittadini è prevista un numero massimo di utenti in contemporanea, calcolato in base alla dimensione delle necropoli e agli indici di affollamento riscontrati in precedenti occasioni, come di seguito indicato:

necropoli monumentale: max 4.410 persone

necropoli di Palese: max 480 persone

necropoli di Ceglie: max 280 persone

necropoli di Carbonara: max 920 persone.

L’ingresso nei cimiteri cittadini potrà avvenire esclusivamente secondo le prescrizioni vigenti, quindi indossando la mascherina e rispettando il distanziamento interpersonale. Anche le confraternite saranno tenute ad assicurare il rispetto delle citate prescrizioni all’interno dei locali di propria competenza. Il controllo degli accessi sarà affidato a volontari autorizzati dalla Polizia Locale o al personale della Multiservizi attraverso l’utilizzo di sistemi contapersone.

