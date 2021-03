Dopo la bella esperienza di Willy, il cane del quartiere Sant’Anna, l’attenzione per gli animali nel Municipio 1 a Bari è sempre più alta. Oggi è toccato ad una specie rara di uccello, il porciglione. Questo esemplare in questo periodo migra dal nord Europa verso territori più caldi e Bari, si trova proprio sulla loro rotta migratoria. Un cittadino del quartiere Japigia oggi ha trovato il porciglione sul balcone di casa sua e ha chiesto l’aiuto delle istituzioni locali, anche per aiutare l’animale che ha superato tantissimi chilometri in volo.

Grazie al professore Antonio Camarda, direttore sanitario dell’osservatorio faunistico di Bitetto, al presidente del Municipio 1 Leonetti e al vicepresidente Detullio, l’esemplare è stato prelevato e dopo le adeguate cure, potrà essere liberato per continuare la sua migrazione.

