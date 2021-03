Punti di vaccinazione di massa e un cronoprogramma dettagliato: la Regione Puglia ha predisposto il piano vaccinale per la fascia 60 – 79 anni e per le categorie di persone affette da patologie. Parte domani dal Policlinico di Bari la campagna regionale di vaccinazione per i pazienti trapiantati e in lista d’attesa per un trapianto.

A partire dalle ore 8.30 saranno attivi 23 ambulatori nella piastra del Policlinico e sono state programmate 1.000 somministrazioni per coloro che hanno ricevuto o sono in attesa di un trapianto di cuore, di fegato o di rene.

Nel piano sono indicate le tappe per programmare la vaccinazione dei soggetti fra i 79 e i 60 anni che potranno progressivamente esprimere la loro volontà di vaccinarsi già a partire dalla fine del mese di marzo, secondo questo schema:

79-70 anni 69-60 anni Coorti Prenotazione Coorti Prenotazione Nati nel 1942 dal 29-marzo-2021 Nati nel 1952 dal 12-aprile-2021 Nati nel 1943 dal 29-marzo-2021 Nati nel 1953 dal 12-aprile-2021 Nati nel 1944 dal 31-marzo-2021 Nati nel 1954 dal 14-aprile-2021 Nati nel 1945 dal 31-marzo-2021 Nati nel 1955 dal 14-aprile-2021 Nati nel 1946 dal 1-aprile-2021 Nati nel 1956 dal 16-aprile-2021 Nati nel 1947 dal 1-aprile-2021 Nati nel 1957 dal 16-aprile-2021 Nati nel 1948 dal 6-aprile-2021 Nati nel 1958 dal 19-aprile-2021 Nati nel 1949 dal 6-aprile-2021 Nati nel 1959 dal 19-aprile-2021 Nati nel 1950 dal 8-aprile-2021 Nati nel 1960 dal 21-aprile-2021 Nati nel 1951 dal 8-aprile-2021 Nati nel 1961 dal 21-aprile-2021

I sistemi CUP dovranno essere configurati in modo da consentire l’accesso alla prenotazione a partire dal giorno 29 marzo.

