Si aggirava di notte a bordo della sua auto per le vie del centro di Polignano a Mare e, quando i carabinieri, insospettiti, gli hanno intimato l’Alt, ha accelerato tentando di far perdere le sue tracce. L’uomo è stato, però, raggiunto dopo un breve inseguimento e, al momento del fermo è sceso dall’autovettura e ha provato a nascondere un oggetto sotto la ruota di un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze.

Recuperato ben presto dai carabinieri, l’oggetto è risultato essere una pistola giocattolo modificata e resa offensiva, con all’interno una cartuccia calibro 6.35. I militari hanno quindi tratto in arresto l’uomo, un 51enne del luogo e lo hanno sottoposto al regime dei domiciliari presso la sua abitazione. Nonostante ciò, però, dopo solo qualche ora dall’arresto, l’uomo ha pensato di uscire da casa per fare la spesa. È stato quindi nuovamente arrestato dai militari dell’Arma per evasione.

Simile episodio ha avuto come protagonista un 45enne originario del Salento che, sempre a Polignano girava di notte a bordo della sua autovettura e non si è fermato all’Alt dei carabinieri. L’uomo ha tentato la fuga percorrendo a folle velocità le strade del paese, imboccando numerose vie contromano e urtando diverse auto parcheggiate, fino a schiantarsi contro la recinzione metallica di un cantiere. Si è arreso solo dopo essere stato circondato dai militari e dopo aver commesso un’ennesima resistenza nel tentativo di scappare a piedi. Gli accertamenti sul tasso alcolemico hanno rilevato un superamento di quasi quattro volte i limiti imposti dalla legge. Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Nessuno è rimasto ferito e solo l’ora tarda e le strade deserte hanno evitato che nella fuga potessero essere coinvolte terze persone.

A Monopoli, invece, nell’arco della notte è giunta una telefonata al 112, che segnalava un giovane intento a danneggiare alcune auto in sosta, in via Muzio Sforza. Una pattuglia della locale sezione radiomobile è, quindi, subito intervenuta sul posto, dove ha trovato alcuni residenti della zona che avevano bloccato un ragazzo che aveva distrutto, senza alcun apparente motivo, gli specchietti di quattro autovetture parcheggiate lungo la strada. Identificato in un 21enne monopolitano, con alcuni precedenti a carico, il giovane è stato arrestato.

