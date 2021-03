Ha chiesto di essere inserito nella chat Whatsapp dei genitori, per avere un confronto diretto con loro, nel giorno in cui, davanti alla sede della Regione, si svolge proprio una manifestazione sul tema. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha scelto la via del dialogo con le famiglie per chiedere loro, nonostante il persistente aumento del numero di contagi da Coronavirus sul territorio, di aprire un dibattito sull’opportunità di riaprire le scuole a subito dopo le festività pasquali.

“Vorrei conoscere le vostre opinioni sulla opportunità di riprendere la didattica in presenza a partire dal 7 aprile anche se rimanessimo in zona rossa – si legge nel messaggio del governatore, inviato ad una delle chat – Potreste costituire gruppi di famiglie per estendere questa consultazione? Siete autorizzati a inserirmi nei gruppi per gestire meglio il dialogo”.

Proposta accolta subito con favore dai referenti del settore, tanto che il contatto telefonico del presidente Emiliano è subito rimbalzato all’interno di decine di altri gruppi simili.

